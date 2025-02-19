На базах мошенников в Мьянме могут находиться более 10 тысяч человек, в том числе граждане Японии

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Бангкок, 17 февраля (Jiji Press) -- В Бангкоке состоялась встреча представителей тайской полиции с сотрудниками посольств около 20 государств, включая Японию и Китай. Стороны договорились об укреплении информационного взаимодействия в отношении мошеннических организаций, созданных китайскими преступными группировками вблизи границы с Таиландом. По оценкам высокопоставленного представителя полиции, озвученным в ходе общения с прессой, «на подобных базах в Мьянме может находиться свыше 10 тысяч иностранных граждан».

Как сообщают тайские СМИ, 17 февраля один из лидеров вооруженной этнической группировки, контролирующей территорию расположения преступных баз, заявил в интервью: «Среди иностранцев находятся не только граждане Китая, но также Индии и Японии. До конца текущего месяца мы намерены полностью ликвидировать все центры мошеннических операций».

С начала месяца Таиланд ужесточил меры противодействия, в частности, прекратив поставки электроэнергии на территорию Мьянмы. В ответ на эти действия этнические вооруженные формирования приступили к проведению рейдов на базах, в результате которых около 300 иностранных граждан из примерно 20 стран были эвакуированы на территорию Таиланда.

Правительство Таиланда готово принимать до 500 человек ежедневно. В сотрудничестве с другими странами будет проводиться тщательное расследование с целью установить, были ли эти люди принудительно доставлены в Мьянму или добровольно участвовали в мошеннических схемах.







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