МИД Японии призвал талибов к диалогу с международным сообществом

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Токио, 18 февраля (Jiji Press) -- В Токио состоялась встреча между директором департамента по делам Ближнего Востока и Африки МИД Японии Андо Тосихидэ и высокопоставленными представителями временного правительства Афганистана, контролируемого движением «Талибан». По информации из осведомлённых источников, в ходе беседы Андо подчеркнул важность «соблюдения прав человека и развития инклюзивного политического процесса», призвав временное правительство к укреплению сотрудничества и взаимодействия с международным сообществом.

Делегация талибов посетила Японию по приглашению некоммерческого фонда The Nippon Foundation. При этом японское правительство не признаёт режим талибов в качестве легитимного правительства Афганистана.

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