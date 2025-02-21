Япония сохранит санкции против России из-за войны в Украине

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Токио, 21 февраля (Jiji Press). Япония продолжит санкции против России из-за вторжения Москвы в Украину, в том числе в рамках действий «Большой семёрки» крупнейших демократий, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.

Представитель правительства Японии вновь повторил критику Токио в адрес России, заявив, что агрессия, начавшаяся три года назад, является «возмутительным актом, подрывающим самые основы международного порядка».

«Япония последовательно поддерживала Украину и сохраняла санкции против России, основываясь на своей вере в то, что происходящее сегодня в Украине завтра может случиться с Восточной Азией», – заявил он на пресс-конференции.

Выразив «серьёзную обеспокоенность» прогрессом в военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей, Хаяси заявил, что Токио продолжит работу по достижению «справедливого и постоянного мира» на Украине и содействию восстановлению страны.

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