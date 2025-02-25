Японские фильмы завоевали призы на Берлинском фестивале

Новости

Берлин, 22 февраля (Jiji Press). Анимационный фильм «Обычная жизнь» (Фуцу-но сэйкацу) японского режиссёра Мидзусири Ёрико был удостоен приза жюри «Серебряный медведь» за лучший короткометражный фильм на Берлинском международном кинофестивале.

На этом престижном ежегодном мероприятии в столице Германии фильм японского режиссера Ёкохамы Сатоко «Дорога к морю» (Умибэ э ику мити) получил «Особое упоминание» жюри в категории конкурса Generation Kplus за работы, посвящённые детям.

В «Обычной жизни» сцены из повседневной жизни изображены с помощью движений, таких как развевающиеся волосы, с использованием нежных прикосновений и мягких цветов.

В видеообращении, отправленном на церемонию награждения, Мидзусири сказала, что для неё большая честь получить премию «Серебряный медведь».

Фильм «Дорога к морю», основанный на манге японского художника-мангака Миёси Гин, рассказывает истории о мальчиках, сталкивающихся с искусством и эксцентричными взрослыми.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме