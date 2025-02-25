Японские фильмы завоевали призы на Берлинском фестивале
НовостиКультура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Берлин, 22 февраля (Jiji Press). Анимационный фильм «Обычная жизнь» (Фуцу-но сэйкацу) японского режиссёра Мидзусири Ёрико был удостоен приза жюри «Серебряный медведь» за лучший короткометражный фильм на Берлинском международном кинофестивале.
На этом престижном ежегодном мероприятии в столице Германии фильм японского режиссера Ёкохамы Сатоко «Дорога к морю» (Умибэ э ику мити) получил «Особое упоминание» жюри в категории конкурса Generation Kplus за работы, посвящённые детям.
В «Обычной жизни» сцены из повседневной жизни изображены с помощью движений, таких как развевающиеся волосы, с использованием нежных прикосновений и мягких цветов.
В видеообращении, отправленном на церемонию награждения, Мидзусири сказала, что для неё большая честь получить премию «Серебряный медведь».
Фильм «Дорога к морю», основанный на манге японского художника-мангака Миёси Гин, рассказывает истории о мальчиках, сталкивающихся с искусством и эксцентричными взрослыми.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Исторический сериал «СЁГУН» претендует на четыре награды премии «Золотой глобус»
- Актриса Саваи Анна вошла в список Time100 Next
- Сериал «Сёгун» завоевал рекордные 18 премий «Эмми»
- Манга «Сэнгоку»: знакомство с увлекательными событиями из истории Японии как прелюдия к просмотру захватывающего сериала «Сёгун»
- Быть Годзиллой – интервью с Накадзимой Харуо, человеком внутри костюма
- Миядзаки Хаяо получил второй «Оскар» за фильм «Мальчик и цапля»
- Мифунэ Тосиро, кинозвезда мирового класса
- «Великое Отсутствие» и звездные роли Фудзи Тацуи как способ не потерять себя
- Волна популярности японского кино захлестнула Китай
- Сериал «Сёгун» завоевал рекордные 18 премий «Эмми»
- «Головы»: Историческая драма, которую мог снять только Китано Такэси
- Сериал THE DAYS на Nefflix: семь напряженных дней, которые потрясли мир
- Куросава Акира: Фильмы о любви и справедливости
- Японские лауреаты премии «Оскар»
- Притягательность преступного мира: образ якудза в индустрии развлечений
- Сокровищница ранней японской анимации
- Связь человека и Вселенной глазами Синкая Макото: интервью с создателем блокбастера «Твоё имя»
- Митани Коки – еретик в мире японского кино
- Революция «Годзиллы» и традиционные японские спецэффекты
- Японский художник-гример делает карьеру в Голливуде
- «Мальчик и птица» мэтра Миядзаки Хаяо – новые высоты жанра аниме