Железнодорожная компания JR East разработает поезд синкансэн серии E10

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Токио, 5 марта (Jiji Press). Компания East Japan Railway Co. заявила, что начнёт разработку новой серии сверхскоростных поездов E10 для линии Тохоку синкансэн, которая соединяет Токио и северо-восточный регион Тохоку.

Согласно плану, объявленному 4 марта, первый поезд серии E10, который придёт на смену поездам серий E2 и E5, планируется завершить осенью 2027 года перед началом массового производства.

Компания JR East планирует ввести в коммерческую эксплуатацию поезда серии синкансэн следующего поколения в 2030 финансовом году, при этом каждый поезд E10 будет состоять из 10 вагонов.

Для экстерьера поезда серии E10 будут использованы два цвета: ярко-зелёный и тёмно-зелёный, вдохновлённые горами региона Тохоку.

Максимальная скорость нового скоростного поезда составит 320 километров в час, как и у серии E5. Для повышения безопасности при землетрясениях тормозной путь поезда серии E10 после применения тормозов будет на 15 процентов короче, чем у нынешних поездов синкансэн.

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