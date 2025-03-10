Участники встречи по Договору о запрещении ядерного оружия осудили угрозы применения ядерного оружия
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Нью-Йорк, 7 марта (Jiji Press). Третья встреча государств, подписавших Договор о запрещении ядерного оружия, завершила свою пятидневную сессию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, приняв декларацию, осуждающую угрозы применения ядерного оружия.
В декларации также выражена признательность Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё) за получение Нобелевской премии мира 2024 года.
В ней упоминается экзистенциальная угроза, которую такое оружие представляет для человечества, в то время как глобальная ситуация вокруг ядерного оружия становится все более тяжелой: Россия угрожает применить ядерное оружие при вторжении в Украину, а Франция рассматривает возможность расширения своего ядерного зонтика для защиты своих европейских союзников.
Выступая перед журналистами после сессии, 81-летняя Вада Масако, помощница генерального секретаря Нихон Хиданкё, сказала, что она была удивлена, услышав, как президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить ядерный зонтик своей страны. На фоне встречных ветров против ядерного разоружения Вада заявила: «Мы продолжим концентрироваться на использовании наших слов».
«Нам нужно продолжать распространять (наши истории) по всему миру», — сказал 79-летний Хамасуми Дзиро, ещё один помощник генерального секретаря Нихон Хиданкё. «Из опыта хибакуся ясно, что мы никогда не должны применять ядерное оружие», – сказал он, призвав Японию, которая не участвовала в последней встрече в качестве наблюдателя, посетить следующую такую встречу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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