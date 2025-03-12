США критикуют Японию за тарифы на рис

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Вашингтон, 11 марта (Jiji Press) -- Соединенные Штаты 11 марта раскритиковали Японию за тариф на импорт риса.

«Посмотрите на Японию, тарифы на рис, 700%», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на пресс-брифинге.

«Президент Дональд Трамп верит в принцип взаимности», — подчеркнула она, намекая на то, что японский рис может стать объектом так называемых взаимных тарифов, которые администрация планирует ввести в следующем месяце.

«Всё, что он просит в конечном итоге, — это справедливые и сбалансированные торговые практики», — сказала Левитт о Трампе.

В феврале Трамп поручил чиновникам разработать планы по взаимным тарифам, стремясь соответствовать уровню тарифов, вводимых торговыми партнерами. Он указал на намерение ввести эту систему 2 апреля.







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