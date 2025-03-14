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Премьер-министр Исиба раздал подарочные сертификаты на 100 000 йен депутатам-новичкам ЛДП, заявляя об отсутствии «юридических проблем» — оппозиция критикует и намекает на возможную отставку

Токио, 13 марта (Jiji Press) — По данным источников, близких к премьер-министру, стало известно, что глава правительства Японии Исиба Сигэру на прошлой неделе раздал подарочные сертификаты стоимостью 100 000 йен каждый более чем десяти новым депутатам своей Либерально-демократической партии.

Эти парламентарии впервые были избраны в нижнюю палату парламента на выборах в октябре 2024 года.

Сертификаты получили около 15 участников встречи, проведенной вечером 3 марта в официальной резиденции премьер-министра. Общая стоимость, как предполагается, значительно превысила 1 миллион йен. Согласно Закону о контроле политических фондов, частным лицам запрещено делать денежные пожертвования политикам.

Представители оппозиции подвергли действия Исибы резкой критике, указывая, что эта ситуация может привести к его отставке.

Выступая перед журналистами в своей официальной резиденции поздно вечером 13 марта, Исиба признал факт раздачи подарочных сертификатов, подчеркнув: «Это не является пожертвованием на политическую деятельность, поэтому с точки зрения закона о регулировании проблем нет. Это также не нарушает Закон о выборах на государственные должности». При этом он принес извинения, сказав: «Мне очень жаль, что я вызвал беспокойство».

По словам представителей окружения премьер-министра, накануне встречи Исиба обратился к ним с просьбой «подготовить сувениры», и сертификаты были заранее доставлены в офисы депутатов. Представитель аппарата пояснил: «Они были оплачены из личных средств премьер-министра. Мы не видели в этом ничего предосудительного». Также было добавлено, что это делалось с надеждой «помочь покрыть расходы на костюмы».

Во встрече участвовали 15 человек, включая Озора Юкисэя и Морисита Тисато. Один из причастных к ситуации сообщил журналистам: «Было принято решение связаться с каждым депутатом и вернуть сертификаты».

В ответ на это генеральный секретарь Конституционно-демократической партии Огава Дзюнъя заявил в интервью: «Это серьезная проблема, которая может привести к требованию об отставке». Лидер Демократической партии для народа Тамаки Юитиро согласился с этим на YouTube-канале, сказав: «Если он нарушил закон, ему будет трудно оставаться на посту премьер-министра».

Сопредседатель партии «Японское инновационное сообщество» Маэхара Сэйдзи также заявил журналистам: «Это немыслимо. Неудивительно, что подобное воспринимается как своего рода “подкуп”».

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