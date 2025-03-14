Япония отмечает 70-летие программы поддержки развития других стран

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Токио, 14 марта (Jiji Press) -- Официальная помощь Японии в целях развития способствовала установлению дружественных отношений с странами-получателями и внесла существенный вклад в экономическую и социальную сферы самой Японии за семь десятилетий её реализации, заявило правительство в пятницу.

Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса представил на заседании правительства 14 марта Белую книгу по сотрудничеству в области развития на 2024 год. В этом году отмечается 70-летие программы официальной помощи развитию (ОПР) Японии. В Белой книге отмечается, что «ОПР последовательно укрепляет доверие мирового сообщества к Японии. Она не только способствовала формированию дружественных двусторонних отношений, но и оказала положительное влияние на экономическую и социальную деятельность страны».

В документе также указывается на «растущий риск глобального разделения» в связи с напряженной ситуацией в Украине и Палестине. «Чтобы направить мировое сообщество по пути сотрудничества, а не разделения и конфронтации, необходимо активнее взаимодействовать с развивающимися странами, известными как “Глобальный Юг”. ОПР является важнейшим дипломатическим инструментом для достижения этой цели», — подчеркивается в документе.

Объем японской ОПР в 2023 году достиг около 19,6 миллиардов долларов (примерно 2,7539 триллиона йен по действовавшему тогда обменному курсу), что на 12,0% превышает показатели предыдущего года. Среди стран-членов Комитета содействия развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Япония, как и год назад, заняла третье место после США и Германии.

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