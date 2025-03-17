Министры стран G-7 призывают Россию принять равноправные условия прекращения огня с Украиной

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Шарлевуа, Канада, 14 марта (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» крупнейших демократий призвали Россию согласиться на прекращение огня с Украиной на равноправных условиях.

«Мы призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его выполнив», – заявили представители стран «Большой семёрки» в совместном заявлении, принятом на их двухдневной встрече 13 марта в Шарлевуа на востоке Канады.

Они подтвердили своё единство в стремлении к достижению мира в Украине, хотя между странами проявились разногласия после того, как в январе президент США Дональд Трамп вступил в должность со своей политикой «Америка прежде всего».

В заявлении министры также отметили: «Мы приветствуем продолжающиеся усилия по достижению прекращения огня», особенно встречу официальных лиц США и Украины, состоявшуюся во вторник в Саудовской Аравии.

Министры заявили, что «мы приветствовали приверженность Украины» немедленному прекращению огня, предложенному Соединёнными Штатами.

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