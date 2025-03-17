Министры стран G-7 призывают Россию принять равноправные условия прекращения огня с Украиной
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Шарлевуа, Канада, 14 марта (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» крупнейших демократий призвали Россию согласиться на прекращение огня с Украиной на равноправных условиях.
«Мы призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его выполнив», – заявили представители стран «Большой семёрки» в совместном заявлении, принятом на их двухдневной встрече 13 марта в Шарлевуа на востоке Канады.
Они подтвердили своё единство в стремлении к достижению мира в Украине, хотя между странами проявились разногласия после того, как в январе президент США Дональд Трамп вступил в должность со своей политикой «Америка прежде всего».
В заявлении министры также отметили: «Мы приветствуем продолжающиеся усилия по достижению прекращения огня», особенно встречу официальных лиц США и Украины, состоявшуюся во вторник в Саудовской Аравии.
Министры заявили, что «мы приветствовали приверженность Украины» немедленному прекращению огня, предложенному Соединёнными Штатами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Северокорейский пленный рассказал, что воевал в Украине, думая, что сражается против южнокорейской армии
- Накопление Северной Кореей практического боевого опыта вызывает опасения в Японии
- Отправка северокорейских войск в Россию: безрассудный шаг против международного сообщества
- ИНТЕРВЬЮ: Бывший посланник Японии заявил, что войска Северной Кореи меняют характер войны в Украине
- Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность по поводу сотрудничества России и Китая
- Министры стран Quad выступают против действий по изменению морского статус-кво
- Сотрудничество между НАТО и Японией: новая возможность для наведения мостов между союзниками США
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО
- Япония выразила России обеспокоенность по поводу сближения с Северной Кореей
- Япония выражает серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора между Россией и Северной Кореей
- Быстрое сближение России и Северной Кореи в военной сфере: какова будет реакция Китая?
- Северная Корея и ее пособники: растущая угроза
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?