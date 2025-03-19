Президент Бразилии Лула возлагает надежды на Японию в борьбе с изменением климата

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Бразилиа, 18 марта (Jiji Press) -- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 18 марта выразил надежду на сотрудничество с Японией в борьбе с изменением климата, поскольку южноамериканская страна будет председательствовать на климатической конференции COP30 в конце этого года.

Лула заявил японским журналистам в президентском дворце в Бразилиа, что японская наука и технологии могут сыграть важную роль в поиске решений проблем, связанных с изменением климата. По его словам, Япония может помочь в успешном проведении 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), которая пройдет в Белене, недалеко от устья реки Амазонки на севере Бразилии, в ноябре.

Лула также выразил несогласие с внешней политикой президента США Дональда Трампа, назвав ее «неправильной».

В этом году отмечается 130-летие установления дипломатических отношений между Японией и Бразилией. Лула планирует совершить государственный визит в Японию в течение четырех дней с понедельника 24 марта.

Президент Бразилии отметил, что объем торговли между двумя странами слишком мал, и призвал к расширению торговли, включая японский импорт бразильской говядины, которую Токио фактически запрещает. Торговый оборот Бразилии с Японией составляет всего около 12 миллиардов долларов в год, что менее 10% от ее торговли с Китаем. Лула заявил, что это «слишком мало» и выразил желание расширить торговые отношения.

Лула раскритиковал дипломатическую политику Трампа, включая его план вернуть контроль над Панамским каналом. Он отметил, что решение Трампа в первый день своего вступления в должность в январе о выходе США из Парижского соглашения, международной структуры по борьбе с изменением климата, «очень серьезно для планеты». Выражая сомнения в отношении подхода Трампа, когда тот используют тарифы как оружие для выдвижения требований другим странам, Лула тем не менее сказал, что готов провести телефонный разговор с Трампом, если тот пожелает, чтобы «помочь ему осознать проблемы».







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