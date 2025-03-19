Президент Бразилии Лула возлагает надежды на Японию в борьбе с изменением климата

Политика Общество

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Бразилиа, 18 марта (Jiji Press) -- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 18 марта выразил надежду на сотрудничество с Японией в борьбе с изменением климата, поскольку южноамериканская страна будет председательствовать на климатической конференции COP30 в конце этого года.

Лула заявил японским журналистам в президентском дворце в Бразилиа, что японская наука и технологии могут сыграть важную роль в поиске решений проблем, связанных с изменением климата. По его словам, Япония может помочь в успешном проведении 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), которая пройдет в Белене, недалеко от устья реки Амазонки на севере Бразилии, в ноябре.

Лула также выразил несогласие с внешней политикой президента США Дональда Трампа, назвав ее «неправильной».

В этом году отмечается 130-летие установления дипломатических отношений между Японией и Бразилией. Лула планирует совершить государственный визит в Японию в течение четырех дней с понедельника 24 марта.

Президент Бразилии отметил, что объем торговли между двумя странами слишком мал, и призвал к расширению торговли, включая японский импорт бразильской говядины, которую Токио фактически запрещает. Торговый оборот Бразилии с Японией составляет всего около 12 миллиардов долларов в год, что менее 10% от ее торговли с Китаем. Лула заявил, что это «слишком мало» и выразил желание расширить торговые отношения.

Лула раскритиковал дипломатическую политику Трампа, включая его план вернуть контроль над Панамским каналом. Он отметил, что решение Трампа в первый день своего вступления в должность в январе о выходе США из Парижского соглашения, международной структуры по борьбе с изменением климата, «очень серьезно для планеты». Выражая сомнения в отношении подхода Трампа, когда тот используют тарифы как оружие для выдвижения требований другим странам, Лула тем не менее сказал, что готов провести телефонный разговор с Трампом, если тот пожелает, чтобы «помочь ему осознать проблемы».

１８日、首都ブラジリアの大統領府で邦人記者団と会見するブラジルのルラ大統領

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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