Половина нуждающихся семей не может купить подгузники — исследование показывает трудности и с детским питанием

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Токио, 31 марта (Jiji Press) — Согласно исследованию международной неправительственной организации «Save the Children Japan» (район Тиёда, Токио), около половины нуждающихся семей с маленькими детьми сталкивались с ситуацией, когда они не могли приобрести подгузники по финансовым причинам.

Около 40% семей также испытывали трудности с покупкой детской молочной смеси.

Онлайн-исследование проводилось с июня по август прошлого года среди 1873 семей с детьми до трех лет, ранее получавших поддержку от этой организации. Действительные ответы были получены от 480 семей, что составляет 25,6% опрошенных. Более 70% респондентов были родителями-одиночками.

На вопрос о невозможности покупки подгузников из-за экономических трудностей 49,2% ответили утвердительно. Среди мер, которые они предпринимали, наиболее частым ответом было «реже меняли подгузники» (74,6%). 39,6% респондентов сообщили, что не могли купить детскую смесь, и в таких случаях они «разбавляли смесь водой» (41,1%) или «уменьшали порции» (27,9%).

В рамках исследования также задавались вопросы о системе социальной защиты для малоимущих семей. При возможности выбора нескольких вариантов ответа 12,5% опрошенных указали, что «хотели воспользоваться системой, но она оказалась слишком сложной», и такой же процент ответил, что «не знали, как получить помощь».

Представитель организации подчеркнул: «Учитывая влияние на гигиену и здоровье младенцев, необходимо срочно принять меры, включая прямую выдачу подгузников и других необходимых товаров, а также усиление консультационной поддержки».



お金（写真はイメージ）

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