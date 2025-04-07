Исиба посетил репетицию выставки в Осаке

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Осака, 5 апреля (Jiji Press)ю. Премьер-министр Японии Исиба Сигэру посетил Юмэсиму, искусственный остров в Осаке, чтобы понаблюдать за тестовой репетицией Всемирной выставки в этом западном японском городе перед её торжественным открытием 13 апреля.

«Как страна-организатор, мы хотим, чтобы выставка прошла успешно», – заявил Исиба журналистам после осмотра иностранного павильона.

Выступая в телевизионной программе с места проведения выставки, он сказал: «Я хочу сделать Экспо местом, где все смогут работать вместе, чтобы создать новую Японию».

Предварительная продажа билетов на Expo идет вяло. «Продавать билеты довольно сложно», – сказал он.

Исиба, который также посетил место проведения выставки в январе, планирует присутствовать на церемонии открытия мероприятия, которая состоится 12 апреля.

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