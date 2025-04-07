Исиба посетил репетицию выставки в Осаке
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Осака, 5 апреля (Jiji Press)ю. Премьер-министр Японии Исиба Сигэру посетил Юмэсиму, искусственный остров в Осаке, чтобы понаблюдать за тестовой репетицией Всемирной выставки в этом западном японском городе перед её торжественным открытием 13 апреля.
«Как страна-организатор, мы хотим, чтобы выставка прошла успешно», – заявил Исиба журналистам после осмотра иностранного павильона.
Выступая в телевизионной программе с места проведения выставки, он сказал: «Я хочу сделать Экспо местом, где все смогут работать вместе, чтобы создать новую Японию».
Предварительная продажа билетов на Expo идет вяло. «Продавать билеты довольно сложно», – сказал он.
Исиба, который также посетил место проведения выставки в январе, планирует присутствовать на церемонии открытия мероприятия, которая состоится 12 апреля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Презентация эволюционировавшей «машины для мытья людей» в павильоне Осаки на ЭКСПО
- Местные производители на выставке Экспо представят футуристические продукты
- Император и императрица Японии посетят церемонию открытия Expo в Осаке в апреле
- Авиакомпания JAL представила самолёт Gundam в преддверии выставки Osaka Expo
- Россия не будет участвовать в выставке Osaka Expo 2025
- Весна 2025 года в Японии: основные запланированные события