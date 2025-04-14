Хиросима переходит от системы приглашений к системе уведомлений о проведении Церемонии мира

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Хиросима, 12 апреля (Jiji Press). Городское правительство Хиросимы заявило, что оно перейдёт от приглашения стран на ежегодную церемонию мира 6 августа, когда в 1945 году этот японский город подвергся атомной бомбардировке США, к системе уведомления о мероприятии.

Город уведомит в общей сложности 195 стран и регионов, а также Европейский союз. В их число войдут Россия и Беларусь, которые не приглашали с момента начала вторжения России в Украину в 2022 году.

На данный момент Хиросима пригласила послов всех стран, которые Япония признаёт в качестве государств, а также делегацию ЕС и лидеров стран, которые не подписали Договор о запрещении ядерного оружия или не присоединились к нему.

«Мы хотим, чтобы (страны) подавали заявки на участие (в церемонии мира) после того, как полностью поймут и примут цель церемонии – распространение духа Хиросимы», – заявил мэр Мацуи Кадзуми на очередной пресс-конференции 11 апреля.

Город планирует разослать уведомления примерно в конце мая.

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