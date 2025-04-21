Ониси стал третьим японским астронавтом, занявшим должность командира МКС

Новости

Токио, 19 апреля (Jiji Press). 49-летний Ониси Такуя стал третьим японским астронавтом на должности командира Международной космической станции.

Ониси, который находится на МКС в течение длительного времени, взял на себя ответственность за эксплуатацию космической станции и обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях. Ранее МКС командовали Ваката Коити, 61 год, который принял командование МКС в 2014 году, и Хосидэ Акихико, 56 лет, в 2021 году.

На МКС рано утром 19 апреля по японскому времени прошла церемония смены командования. Ониси получил от своего предшественника, российского астронавта, «ключ», символизирующий полномочия командования.

После выступлений на русском и английском языках Ониси выступил с речью на японском языке.

«Я думаю, что тот факт, что мне досталась такая большая роль, является доказательством того, что вклад Японии в развитие пилотируемой космонавтики признан международным сообществом и что есть ожидания относительно его будущего, – сказал он. – Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ожидания».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме