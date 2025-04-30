Вещи родственника, погибшего от атомной бомбы в день поступления на службу, будут выставлены на обозрение

Новости

Футю, префектура Хиросима, 29 апреля (Jiji Press) -- Личные вещи мужчины, погибшего в возрасте 26 лет при атомной бомбардировке Хиросимы американцами в тот же день, когда он был призван в ныне несуществующую Императорскую японскую армию, будут выставлены в доме его родственницы.

Такагаки Митико, 79 лет, решила выставить вещи Татары Такаёси, так как в этом году отмечается 80-летие окончания Второй мировой войны. «У нас есть ответственность как у людей, доживших до сегодняшнего дня», — сказала Такагаки. «Я должна была что-то сделать».

6 августа 1945 года в 8 часов утра Татара был зачислен в региональное артиллерийское запасное подразделение, базирующееся в городе на западе Японии. Всего через 15 минут на расстоянии около 700 метров была сброшена атомная бомба.

После бомбардировки Татара пропал без вести, но после окончания войны стало известно, что он временно нашёл убежище, получив сильные ожоги по всему телу. Его личные вещи были переданы его родственникам через местные органы власти.

Жена Татары, его годовалая дочь, отец и старший брат, которые собрались проводить его, предположительно тоже погибли при атомной бомбардировке. Несмотря на многочисленные поисковые усилия родственников, их останки до сих пор не найдены.

На выставке будет представлено более 40 предметов, включая наручные часы, записную книжку и портсигар, которые, как считается, носил при себе Татара, а также официальное уведомление о призыве и текст прощальной речи, произнесённой им на рабочем месте перед уходом на службу. Выставка продлится до 18 мая, после чего экспонаты будут переданы в дар Мемориальному музею мира (Музею атомной бомбы) и другим учреждениям.

Такагаки слышала о судьбе погибшего Татары от своего мужа, но редко говорила об этом, потому что «это не та тема, о которой легко рассказывать». Однако, достигнув преклонного возраста, она решилась на проведение выставки, подумав: «Я могу сделать это только сейчас». «Что бы произошло, если бы его призыв был отложен всего на один день? Я хочу, чтобы люди взяли в руки эти вещи и задумались о жизнях, оборвавшихся в таком молодом возрасте», — призвала она.













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме