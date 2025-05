Toyota будет сотрудничать с Waymo в разработке технологий автономного вождения

Новости

Нагоя, 30 апреля (Jiji Press) — Toyota Motor Corp. сообщила 30 апреля, что достигла принципиального соглашения с Waymo, подразделением материнской компании Google Alphabet Inc., о совместной разработке технологий автономного вождения.

В рамках сотрудничества японский автопроизводитель позволит Waymo использовать свои автомобили в сервисе автономных такси американской компании. Toyota также стремится усовершенствовать технологии автономного вождения для своих автомобилей.

Woven by Toyota Inc., дочерняя компания, занимающаяся разработкой передовых технологий, также присоединится к этому потенциальному сотрудничеству.

Waymo управляет сервисом беспилотных такси в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и других городах США. Компания также собирает данные о дорожной обстановке в Токио в сотрудничестве с японским оператором такси Nihon Kotsu Co. и Go Inc., которая разрабатывает приложение для вызова такси.

«Мы уверены, что это сотрудничество поможет сделать наши решения доступными для большего числа людей по всему миру, приближая нас на шаг ближе к обществу с нулевым количеством аварий», — заявил в своем выступлении исполнительный вице-президент Toyota Накадзима Хироки.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]