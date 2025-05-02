Toyota будет сотрудничать с Waymo в разработке технологий автономного вождения
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Нагоя, 30 апреля (Jiji Press) — Toyota Motor Corp. сообщила 30 апреля, что достигла принципиального соглашения с Waymo, подразделением материнской компании Google Alphabet Inc., о совместной разработке технологий автономного вождения.
В рамках сотрудничества японский автопроизводитель позволит Waymo использовать свои автомобили в сервисе автономных такси американской компании. Toyota также стремится усовершенствовать технологии автономного вождения для своих автомобилей.
Woven by Toyota Inc., дочерняя компания, занимающаяся разработкой передовых технологий, также присоединится к этому потенциальному сотрудничеству.
Waymo управляет сервисом беспилотных такси в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и других городах США. Компания также собирает данные о дорожной обстановке в Токио в сотрудничестве с японским оператором такси Nihon Kotsu Co. и Go Inc., которая разрабатывает приложение для вызова такси.
«Мы уверены, что это сотрудничество поможет сделать наши решения доступными для большего числа людей по всему миру, приближая нас на шаг ближе к обществу с нулевым количеством аварий», — заявил в своем выступлении исполнительный вице-президент Toyota Накадзима Хироки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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