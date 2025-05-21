Компания Toyoda Gosei разработала новую технологию переработки пластика

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Нагоя, 20 мая (Jiji Press). Компания Toyoda Gosei Co. сообщила, что разработала новую технологию переработки высококачественного пластика из отслуживших свой срок транспортных средств.

По словам японского производителя автозапчастей, переработанный с использованием технологии удаления примесей и краски пластик имеет те же характеристики, что и новый материал, даже если в его составе содержится 50 процентов пластика из отслуживших свой срок автомобилей.

Новый пластик будет использоваться для изготовления деталей интерьера, таких как перчаточные отделения в автомобилях, и внешних компонентов, таких как внутренняя решетка радиатора.

По словам компании, впервые в мире переработанный пластик, содержащий 50 процентов отслужившего свой срок пластика из автомобилей, используется в деталях интерьера, требующих ударопрочности.

Компания ожидает, что эта технология будет способствовать декарбонизации за счёт увеличения использования переработанного пластика в различных моделях транспортных средств.

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