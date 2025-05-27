Япония планирует снизить счета за электричество и газ на 1000 йен

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Токио, 23 мая (Jiji Press) -- Японское правительство планирует принять меры по сокращению ежемесячных счетов за электричество и газ обычных домохозяйств примерно на 1000 йен с июля по сентябрь, когда счета обычно возрастают из-за использования кондиционеров, стало известно 23 мая.

Правительство разрабатывает поддержку тарифов на электричество и газ за потребление в июле-сентябре так, чтобы субсидия составляла около 1000 йен в месяц для обычных домохозяйств. Мера осуществляется в рамках борьбы с ростом цен и направлена на снижение бремени домохозяйств, в которых летом растут расходы на электричество из-за использования кондиционеров. Для финансирования планируется использовать резервные фонды из бюджета 2025 финансового года, подробности поддержки будут объявлены в течение месяца.

Премьер-министр Исиба Сигэру в апреле объявил о возобновлении субсидирования тарифов на электричество и газ на июль-сентябрь. Правительственная поддержка тарифов на электричество и газ неоднократно прекращалась и возобновлялась, последний раз поддержка предоставлялась за потребление в январе-марте. В прошлом году в рамках борьбы с сильной жарой также предоставлялись субсидии за потребление в августе-октябре.

Тем временем правительство ввело новые субсидии на бензин в четверг.

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