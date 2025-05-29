Япония в переговорах о пошлинах предлагает создать фонд для помощи судостроительному сектору США
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Токио, 28 мая (Jiji Press). Япония предложила создать фонд для возрождения судостроительной отрасли США в рамках переговоров о таможенных тарифах между двумя странами, как стало известно.
Администрация президента США Дональда Трампа ставит своей целью укрепление судостроительного потенциала страны с точки зрения экономической безопасности, и Токио надеется, что предложение о сотрудничестве в этой области приведет к уступкам со стороны Вашингтона в переговорах по тарифам.
28 мая руководящий комитет Палаты советников одобрил четырёхдневную поездку в Соединённые Штаты министра экономического возрождения Акадзавы Рёсэя, главного переговорщика Японии по тарифам, с 29 мая.
В ходе поездки Акадзава проведёт четвёртую сессию на уровне министров по тарифным переговорам в пятницу по местному времени. Ожидается, что в сессии примет участие министр финансов США Скотт Бессент, который отсутствовал на предыдущей сессии.
Комитет также одобрил трёхдневную поездку Акадзавы во Францию с 3 июня для участия в заседании Организации экономического сотрудничества и развития.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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