Новый глава Японской федерации бизнеса обещает сосредоточиться на реформе социального обеспечения

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Токио, 29 мая (Jiji Press). Цуцуи Ёсинобу, который 29 мая станет председателем Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн), выразил свою приверженность реформированию системы социального обеспечения страны.

«Я сделаю всё возможное, чтобы обеспечить устойчивость (системы) и повысить фискальную надежность», – заявил в недавнем интервью Цуцуи, бывший председатель Nippon Life Insurance Co.

Он также подчеркнул важность «закрепления тенденции к повышению заработной платы среди компаний» для создания позитивного экономического цикла.

Цуцуи сказал, что он подстегнёт работу по составлению графика всеобъемлющих политических предложений, составленных Кэйданрэн в прошлом году. «Я хочу развеять опасения людей по поводу будущего социального обеспечения и стимулировать стабильное потребление», – сказал он.

Он также сообщил, что призовёт компании рассмотреть возможность соответствующего повышения заработной платы с учётом условий их ведения бизнеса и сильных сторон на фоне таможенных тарифов президента США Дональда Трампа.

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