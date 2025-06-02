Япония, США, Австралия и Филиппины выражают обеспокоенность по поводу Китая
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Сингапур, 1 июня (Jiji Press). Министры обороны Японии, США, Австралии и Филиппин выразили «серьёзную обеспокоенность» односторонними попытками Китая изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
В совместном заявлении, опубликованном после встречи в Сингапуре 31 мая, руководители министерств обороны также заявили, что они сошлись во мнении о важности регулярного проведения встреч на уровне министров для укрепления сотрудничества и координации между четырьмя странами.
Руководители оборонных ведомств – министр обороны Японии Накатани Гэн, министр обороны США Пит Хегсет, министр обороны Австралии Ричард Марлес и министр национальной обороны Филиппин Жилберто Теодоро – подтвердили важность обмена информацией в Южно-Китайском море и Индо-Тихоокеанском регионе. Они приветствовали начало обсуждения соглашения о защите информации между Японией и Филиппинами после саммита двух стран в апреле.
Все четверо также договорились совместно инвестировать в укрепление системы кибербезопасности Филиппин.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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