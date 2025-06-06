В этом месяце состоится встреча министров иностранных дел стран-членов Quad

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Токио, 5 июня (Jiji Press). Страны «Четвёрки» Quad – Япония, США, Австралия и Индия – планируют провести встречу министров иностранных дел в Вашингтоне уже в конце этого месяца.

Ожидается, что министры иностранных дел подтвердят сотрудничество своих стран перед саммитом Quad, который состоится осенью в Индии.

Правительства Японии и США также могут провести встречу министров обороны и иностранных дел в формате «два плюс два» на полях встречи министров иностранных дел стран «Четвёрки».

На своей последней встрече, состоявшейся в столице США в январе, министры стран Quad приняли совместное заявление, в котором говорилось, что они будут встречаться регулярно.

Ожидается, что на предстоящей встрече министры стран Quad обсудят конкретные меры по сотрудничеству между странами-единомышленниками для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона в свете гегемонистских действий Китая.

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