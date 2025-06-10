ЛДП ставит цель увеличить средний доход в Японии на 50% к 2040 году

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Токио, 9 июня (Jiji Press) — Премьер-министр Исиба Сигэру 9 июня провел встречу с генеральным секретарем партии Морияма Хироси и другими руководителями партии в штаб-квартире, где поручил сделать главным предвыборным обещанием на выборах в палату советников цель увеличения номинального ВВП (валового внутреннего продукта) до 1000 триллионов йен к 2040 году и повышения среднего дохода более чем на 50% от нынешнего уровня.

Это направлено на противодействие оппозиционным партиям, которые делают снижение налога на потребление своим основным предвыборным обещанием. В ЛДП рассматривается предложение о выплате денежных пособий без ограничений по доходам в качестве срочной меры против роста цен.

Премьер-министр отметил перед руководителями партии: «Повышение зарплат в этом году превышает даже прошлогодний уровень, который был самым высоким за 33 года, и нам необходимо еще больше усилить эту тенденцию». Он поручил: «Прошу разрабатывать предвыборные обещания с установкой на обязательную реализацию сильной экономики».

Позднее премьер-министр объяснил журналистам в резиденции причину выдвижения целей на 2040 год: «Хочу поделиться с народом пониманием того, что представляет собой сильная экономика». В фокусе внимания находятся конкретные меры для достижения поставленной цели.

Номинальный ВВП в 2024 финансовом году составил около 617 триллионов йен. Морияма на пресс-конференции после заседания руководства заявил: «Это весьма амбициозная цель, которую необходимо осуществить», и выразил намерение ускорить разработку конкретных мер в партии.

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