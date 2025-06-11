Япония приняла закон о повышении надбавок учителям

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Токио, 11 июня (Jiji Press) — Пересмотренный специальный закон о заработной плате учителей, предусматривающий поэтапное повышение «корректировочных надбавок», выплачиваемых педагогам государственных школ вместо сверхурочных, был принят 11 июня на пленарном заседании палаты советников большинством голосов правящих и оппозиционных партий. Корректировочные надбавки, составляющие в настоящее время 4% от базовой зарплаты, будут увеличиваться ежегодно на 1 процентный пункт начиная с 2026 года и к 2031 году достигнут 10%. Кроме того, для решения обострившейся проблемы переработок в школах на комитеты по образованию возлагается обязанность разрабатывать и публиковать планы по управлению учительской нагрузкой.

В ходе обсуждения законопроекта в палате представителей Либерально-демократическая партия, Комэйто, Конституционно-демократическая партия Японии, «Ниппон исин-но кай» и Демократическая партия народа договорились о внесении поправок в правительственный законопроект. В дополнительные положения была включена цель сократить среднемесячную переработку учителей примерно на 30% — до 30 часов. Также добавлено требование к правительству оказывать поддержку в работе с родителями, предъявляющими неправомерные требования.







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