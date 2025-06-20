Император и императрица Японии посетят Монголию с 6 по 13 июля

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Токио, 20 июня (Jiji Press) — Японское правительство 20 июня утвердило план государственного визита императора Нарухито и императрицы Масако в Монголию с 6 по 13 июля. Они станут первыми правящими императором и императрицей, которые посетят Монголию. Император уже бывал в этой стране в 2007 году, когда ещё был наследным принцем.

По данным Управления императорского двора, 6 июля император и императрица вылетят из токийского аэропорта Ханэда на правительственном самолёте и в тот же день прибудут в столицу Монголии Улан-Батор. 8 июля состоится церемония встречи и переговоры с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и его супругой. На банкете, который устроит президентская чета, император произнесёт речь. Императорская пара возложит цветы к мемориалу памяти примерно 1700 японцев, которые были интернированы Советским Союзом после Второй мировой войны и скончались в Монголии. 11 июля они присутствуют на церемонии открытия «Наадама» — главного праздника Монголии.

7 июля император посетит Национальный музей Чингисхана и объекты водной инфраструктуры, которые являются предметом его научных изысканий. 9 июля в программе визит в «Монгольский технический колледж Косэн», созданный по модели японских технических колледжей, местную государственную школу и университетскую клинику, построенную при японской поддержке.

10 июля запланированы посещения «Новой монгольской школы», где применяется японская система образования, и буддийского монастыря «Гандан». В период с 11 по 12 июля императорская чета будет наблюдать за состязаниями по стрельбе из лука и конными скачками в рамках Наадама, а также посетит национальный парк «Хустай». В ходе визита предусмотрены также встречи с представителями японской общины и монголами, имеющими связи с Японией. Императрица будет участвовать в мероприятиях с учётом своего самочувствия, в разумных пределах.

Приглашение императорской четы последовало после встречи с президентской парой во время их визита в Японию в 2022 году, и в дальнейшем монгольская сторона неоднократно повторяла свои приглашения. Главой делегации назначен бывший министр иностранных дел Коно Таро. Это станет третьим зарубежным визитом императорской четы в целях международного сотрудничества после восшествия на престол — после Индонезии и Великобритании.

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