2025 POLLS: короткие видео в соцсетях влияют на выборы

Новости

Токио, 17 июля (Jiji Press). Видеоролики-обзоры, или короткие видеоролики с использованием клипов, размещённые политическими партиями и кандидатами в социальных сетях, играют важную роль в выборах в Палату советников, верхнюю палату парламента Японии, которые состоятся 20 июля.

Социальные сети всё больше влияют на результаты выборов в условиях растущей популярности YouTube и других видеохостингов. Некоторые создатели видеороликов стремятся продвинуть конкретные партии или кандидатов, в то время как другие мотивированы рекламными доходами, получаемыми от просмотров.

Бывший сотрудник компании в возрасте 30 лет, проживающий в Токио, начал публиковать видеоролики с лучшими моментами своей жизни на YouTube в декабре 2023 года.

По его словам, его вдохновила видеозапись пресс-конференции Исимару Синдзи, тогдашнего мэра города Акитаката префектуры Хиросима на западе Японии, который, по его словам, «говорил очень логично».

Посмотрев видеоролики с лучшими моментами, сделанные другими авторами, мужчина пришел к убеждению, что он может «передать (идеи Исимару) более понятным способом».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме