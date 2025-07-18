2025 POLLS: короткие видео в соцсетях влияют на выборы
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 17 июля (Jiji Press). Видеоролики-обзоры, или короткие видеоролики с использованием клипов, размещённые политическими партиями и кандидатами в социальных сетях, играют важную роль в выборах в Палату советников, верхнюю палату парламента Японии, которые состоятся 20 июля.
Социальные сети всё больше влияют на результаты выборов в условиях растущей популярности YouTube и других видеохостингов. Некоторые создатели видеороликов стремятся продвинуть конкретные партии или кандидатов, в то время как другие мотивированы рекламными доходами, получаемыми от просмотров.
Бывший сотрудник компании в возрасте 30 лет, проживающий в Токио, начал публиковать видеоролики с лучшими моментами своей жизни на YouTube в декабре 2023 года.
По его словам, его вдохновила видеозапись пресс-конференции Исимару Синдзи, тогдашнего мэра города Акитаката префектуры Хиросима на западе Японии, который, по его словам, «говорил очень логично».
Посмотрев видеоролики с лучшими моментами, сделанные другими авторами, мужчина пришел к убеждению, что он может «передать (идеи Исимару) более понятным способом».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- «Палка о двух концах»: социальные сети и их влияние на отношение к политике и электоральное поведение японцев
- Борьба между США и Китаем за гегемонию в искусственном интеллекте и фурор DeepSeek
- Злонамеренное использование генеративного ИИ: уход от этики вплоть до разработки программ с заведомо неблаговидными целями