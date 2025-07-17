[Видео] В Киото в ходе праздника Гион прошло мероприятие ёиёияма, предшествующее параду повозок
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15 июля в Киото в ходе мероприятий праздника Гион, проходящих в течение месяца, провели ритуал ёиёияма, традиционно проходящий за два дня до знаменитого шествия роскошных праздничных платформ яма и хоко. Площадь вокруг Сидзё-дори, ставшая пешеходной зоной, была заполнена зрителями, пришедшими посмотреть на платформы. Зажглись бумажные фонари комагата тётин, и по летнему Киото разносится музыка праздника Гион. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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