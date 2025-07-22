Партия Сансэйто добилась впечатляющих успехов на выборах в верхнюю палату парламента Японии
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Токио, 21 июля (Jiji Press). Партия Сансэйто добилась впечатляющих успехов на выборах в Палату советников Японии, верхнюю палату парламента, поскольку эта оппозиционная партия призвала к более строгим правилам в отношении иностранцев в рамках своей политики «Японцы прежде всего».
Партия завоевала голоса консервативных избирателей, поддерживающих правящую Либерально-демократическую партию, активно используя социальные сети.
«В настоящее время мы вообще не думаем» о присоединении к правящей коалиции во главе с ЛДП, заявил лидер партии Камия Сохэй на пресс-конференции 21 июля.
По его словам, Сансэйто рассмотрит возможность сотрудничества с другими оппозиционными партиями, если это принесёт пользу народу.
Выступая по телевидению, Камия заявил, что, если партия получит 50-60 мест на следующих выборах в Палату представителей, нижнюю палату парламента, будет сформировано коалиционное правительство из небольших партий. «Мы хотим претендовать на свою часть в этом правительстве», – сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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