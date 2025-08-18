Трамп опубликовал сообщение о победе над Японией во Второй мировой войне

Новости

Вашингтон, 15 августа (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп опубликовал послание по случаю 80-летия победы его страны над Японией во Второй мировой войне, заявив, что «Японская империя была разгромлена», а мир «избавился от тисков разрушения и тирании».

В сообщении, опубликованном 14 августа, Трамп высоко оценил «жертвенность и храбрость» американских войск в «самой смертоносной войне в истории человечества» и пообещал продолжать внешнюю политику своей администрации, направленную на «мир через силу», чтобы гарантировать, что Соединённые Штаты останутся «величайшей страной на земле».

По его словам, Япония «стала нашим самым сильным союзником в Тихом океане» и разместила на своей территории более 50 000 американских военнослужащих, которые защищают страну от «новых тоталитарных режимов и их экспансионистских амбиций», подчеркнув важность американо-японских отношений.

В сообщении также отмечалось, что «мир никогда не даётся просто так, но зарабатывается жертвами и отстаивается силой».

В феврале Трамп выступил с заявлением, посвящённым 80-летию битвы за Иводзиму – ожесточённого сражения между Японией и США на тихоокеанском острове Иото на позднем этапе Второй мировой войны.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

