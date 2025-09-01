Доля в акциях Mitsubishi Corporation превысила 10% — американский инвестор Баффетт высоко оценивает японские торговые компании, наращивает пакеты
Токио, 28 августа (Jiji Press) – стало известно, что доля инвестиционной компании Berkshire Hathaway под руководством знаменитого американского инвестора Уоррена Баффетта в акциях Mitsubishi Corporation достигла 10% по правам голоса. Баффетт высоко оценивает управленческие методы Mitsubishi Corporation и других пяти крупнейших японских торговых компаний. В отношении доли участия в каждой из компаний он выразил намерение умеренно ослабить первоначально установленный верхний лимит в 9,9% и продолжить наращивание пакетов.
В тот же день Mitsubishi Corporation обнародовала данные о доле дочерней компании Berkshire. Если на 10 марта доля составляла 9,74%, то к 28 августа она выросла до 10,23%.
