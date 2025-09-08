Премьер-министр Исиба уйдёт в отставку после поражения ЛДП на выборах в июле
Токио, 7 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру объявил о своей отставке после крупного поражения правящей Либерально-демократической партии на июльских выборах в Палату советников.
На спешно созванной пресс-конференции Исиба заявил, что решил уйти в отставку с поста президента ЛДП, что означает его уход с поста премьер-министра.
Предполагается, что Исибе было трудно оставаться на своем посту, поскольку внутри ЛДП росли призывы к его отставке.
ЛДП теперь проведёт выборы руководства, чтобы выбрать преемника Исибы. Ожидается, что Исиба покинет свой пост после того, как его преемник будет избран премьер-министром на внеочередной сессии парламента.
В качестве обоснования своего решения Исиба отметил, что его администрация достигла важной вехи в переговорах с Соединёнными Штатами по таможенным тарифам.
