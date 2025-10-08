Нобелевский лауреат Сакагути с женой делятся радостью от получения Нобелевской премии

Новости

Суйта, префектура Осака, 7 октября (Jiji Press). 74-летний Сакагути Симон, ставший в этом году лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине, поделился радостью со своей женой на пресс-конференции в Университете Осаки.

«Я очень рада, что весь наш долгий труд наконец-то принёс плоды», – сказала 71-летняя жена Сакагути, Норико, на конференции в Суйтп, префектура Осака. Сакагути – почётный профессор Университета Осаки, а Норико – приглашённый научный сотрудник, она вместе с ним проводила исследования в его группе.

Они познакомились, когда Сакагути учился в онкологическом центре Айти после окончания аспирантуры Киотского университета. Норико вспоминала своё первое впечатление о нём: «Он был странным человеком, я никогда раньше не видела, чтобы человек был настолько увлечён своим исследованием». Позже они переехали в Соединённые Штаты, где начали совместно работать над исследованиями и статьями.

«Моя жена более сноровистая, поэтому я могу доверить ей детальные эксперименты, но с мышами играю я», – сказал Сакагучи, описывая, как они распределяют работу в лаборатории. Он также упомянул об их синергии: «Когда мы думаем вместе, у нас рождаются разные идеи».

Когда между членами команды возникает напряжение, Норико играет ключевую роль в поддержании гармонии в лаборатории. Сакагути рассказал, что люди часто говорят, что он стал жизнерадостнее после встречи с ней. «Наверное, это удалось благодаря моей жене», – сказал он.

