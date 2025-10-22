Премьер-министр Такаити отдаст распоряжение о пересмотре документов по безопасности, проявляет осторожность в отношении досрочного роспуска палаты представителей

Новости

Токио, 21 октября (Jiji Press) – Премьер-министр Такаити Санаэ вечером 21 октября провела свою первую пресс-конференцию после вступления в должность в резиденции премьер-министра и заявила, что в ближайшее время отдаст распоряжение приступить к работе над досрочным пересмотром трех документов, связанных с безопасностью. «Я буду защищать национальные интересы Японии в дипломатии и безопасности», – заявила она, подчеркнув курс на пересмотр трех документов в соответствии с международными стандартами.

Между тем она подчеркнула, что ее главным приоритетом являются экономические меры. «Экономические меры являются главным приоритетом. Сейчас нет времени говорить о роспуске палаты представителей», – заявила она, проявив осторожную позицию в отношении досрочного роспуска нижней палаты парламента – палаты представителей.

Относительно предстоящего саммита с президентом США Дональдом Трампом, который, возможно, состоится 28 октября, Такаити заявила: «Я подниму японо-американский альянс на еще более высокий уровень». Она также сказала: «Я хочу обсудить укрепление оборонного потенциала самой Японии».

Относительно временной налоговой ставки на бензин премьер-министр четко заявила: «Я незамедлительно отменю ее». По поводу налогового вычета с выплатой, который требуют Конституционно-демократическая партия и другие, она пояснила: «Я буду способствовать скорейшей разработке системы».

Премьер-министр извинилась: «Я искренне приношу извинения народу за то, что потребовалось время для формирования нового кабинета». Учитывая строгий взгляд общественности, она выразила намерение работать над законодательными изменениями, чтобы премьер-министр и министры кабинета не получали вознаграждение сверх парламентского жалованья. Она также выразила желание в ближайшее время посетить пострадавший от бедствия район в префектуре Исикава.

