Меры против высоких цен планируются до конца года – балансирование «активной бюджетной политики» и «бюджетной реформы» – задача для нового правительства Такаити

Новости

Токио, 22 октября (Jiji Press) – Новое правительство премьер-министра Такаити Санаэ приступает к разработке экономических мер в ответ на высокие цены. Первостепенной задачей является принятие дополнительного бюджета на 2025 финансовый год до конца текущего года. В управлении экономикой и финансами фокус, вероятно, будет сделан на том, как сбалансировать бюджетное расширение через «ответственную активную бюджетную политику», которую отстаивает Такаити, ставшая первой женщиной-премьер-министром Японии во вторник, и «бюджетную реформу», на которой настаивает Ниппон исин-но кай (Партия инноваций Японии).

В коалиционном соглашении, достигнутом в понедельник между ЛДП и Ниппон исин-но кай, обе партии пообещали, что парламент примет до конца года законопроект об отмене временной налоговой надбавки на бензин как часть усилий по борьбе с инфляцией. Такаити также заявила, что стремится отменить временную налоговую ставку на дизельное топливо. Ожидается, что экономические меры будут включать новые субсидии на электроэнергию и газ, запрошенные Ниппон исин-но кай.

Для составления правительственного бюджета на 2026 финансовый год необходимо к концу этого месяца завершить разработку плана по бесплатному обучению в старших школах, являющегося флагманской политикой Ниппон исин-но кай. Некоторые старшие школы начинают прием заявлений с ноября, поэтому необходимо срочно определить круг охвата. Другим вопросом, который необходимо обсудить, является план о бесплатном питания в начальных школах.

Такаити выступала за активные бюджетные расходы в таких растущих отраслях, как полупроводники и искусственный интеллект (ИИ). С другой стороны, Ниппон исин-но кай уделяет особое внимание «бюджетной реформе», центральным элементом которой является реформа социального обеспечения, включая сокращение растущих медицинских расходов на 4 триллиона йен в год. С вступлением Ниппон исин-но кай, ориентирующейся на «малое правительство», в коалицию «это приведет к сдерживанию активной бюджетной политики и ослаблению так называемого стиля Такаити», как считают экономисты.

Неизбежно возникнут трудности с обеспечением стабильных финансовых источников. Отмена временной налоговой ставки на бензин и дизельное топливо приведет к сокращению налоговых поступлений примерно на 1,5 триллиона йен в год. Для бесплатного обучения в старших школах и бесплатного школьного питания потребуется бюджетное финансирование в размере около 700 миллиардов йен.

Ниппон исин-но кай давно выступает за изыскание финансовых средств путем сокращения специальных налоговых мер для предприятий. Сокращение налоговых поступлений в результате специальных налоговых мер в 2023 финансовом году составило 2,9 триллиона йен. Из этого 1,7 триллиона йен приходится на налоговые льготы для стимулирования повышения заработной платы и налоговые льготы на исследования и разработки. Хотя их критикуют как «скрытые субсидии», которые благоприятствуют конкретным компаниям, деловые круги решительно выступают против их сокращения, утверждая, что «это будет препятствовать внутренним инвестициям и повышению заработной платы».

Кроме того, в соглашении о коалиции указано, что вопрос об обнулении ставки налога на потребление продуктов питания на два года будет «рассмотрен». Хотя это создаст дефицит в налоговых поступлениях в размере 5 триллионов йен в год, Министерство финансов «не установило временные рамки для реализации» (высокопоставленный чиновник), изучая серьезность намерений Ниппон исин-но кай.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]