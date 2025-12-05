Япония рассматривает возможность запрета на рождение детей с искусственно модифицированными генами

Новости

Токио, 4 декабря (Jiji Press). Япония планирует ввести запрет и штрафные санкции за имплантацию оплодотворённой человеческой яйцеклетки с отредактированным геномом в матку человека или другого животного на фоне опасений по поводу «дизайнерских детей».

Группа экспертов правительства Японии на заседании в целом одобрила предложение, включая запрет.

В связи с растущей обеспокоенностью по поводу младенцев, у которых генетический код был изменён в угоду предпочтениям родителей, правительство намерено представить соответствующий законопроект как можно скорее на очередной парламентской сессии следующего года.

В 2019 году правительственная экспертная группа по биоэтике подготовила доклад, призывающий к обсуждению законов и нормативных актов по этому вопросу после рождения в Китае близнецов с отредактированным геномом.

В то время в Японии не было принято никакого законодательства, поскольку редактирование генома не применялось в клинической практике.

