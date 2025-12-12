Шесть японских мероприятий внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Новости

Токио, 11 декабря (Jiji Press). Межправительственный комитет ЮНЕСКО принял решение добавить шесть мероприятий из Японии, включая праздник Мураками в городе Мураками, префектура Ниигата, центральная Япония, в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В прошлом году в список нематериального наследия вошло производство сакэ в Японии.

Четыре из шести новых мероприятий – праздник Мураками, праздник Офунэ в Хитати-Оцу (город Китаибараки, восточная префектура Ибараки), праздник Хикияма-Цукияма в храме Хатимангу в Ходзёдзу (город Имидзу, префектура Тояма, центральная Япония) и праздник Хикияма в Оцу (город Оцу, западная префектура Сига), они будут зарегистрированы в категории «праздники повозок хоко и ятай».

«Изделия из волокнистой бумаги ручной работы типа ториноко из региона Этидзэн», изготовленные в городе Этидзэн центральной префектуры Фукуи, будут внесены в категорию васи (традиционная японская бумага), а техника изготовления татами ручной работы накацуги-омотэ – в категорию «традиционные навыки, техники и знания для сохранения и передачи деревянного архитектурного искусства».

Шесть объектов были рекомендованы в качестве дополнительных кандидатур для включения в три уже существующие категории Нематериального культурного наследия Японии. Таким образом, количество японских объектов в списке ЮНЕСКО останется неизменным и составит 23.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

