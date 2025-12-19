По оценкам, 1 миллион японцев отправятся в зарубежные поездки во время новогодних праздников
Токио, 18 декабря (Jiji Press). Согласно опросу, проведенному компанией JTB Corp., число людей, покидающих Японию для поездок за границу в период новогодних и новогодних праздников, по прогнозам, достигнет 1 миллиона человек, что на 31,5% больше, чем годом ранее.
Ожидается, что этот показатель восстановится примерно до 90% от допандемического уровня.
По данным JTB, поскольку 27-28 декабря выпадают на выходные, в дополнение к традиционным первым трём дням Нового года, ожидается, что путешественники воспользуются более длительным перерывом, что повысит спрос на дальние направления, такие как Гавайи и Европа.
Опрос охватывал праздничный период с 27 декабря по 5 января.
Общее число путешественников, включая тех, кто совершает внутренние поездки, по прогнозам, составит 39,87 миллиона человек, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году.
