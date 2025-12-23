Почётному императору Акихито исполнилось 92 года

Новости

Токио, 23 декабря (Jiji Press). Японскому почётному императору Акихито, отцу императора Нарухито, исполнилось 92 года.

В мае этого года у бывшего императора была диагностирована бессимптомная ишемия миокарда – состояние, при котором кровоток к сердечным мышцам падает ниже достаточного уровня, и в июле он начал принимать новые лекарства. По словам его помощника, с тех пор его состояние остаётся относительно стабильным.

В этом году отмечается 80-я годовщина окончания Второй мировой войны, и почётный император Акихито вспоминал о войне, в том числе о своей эвакуации в сельскую местность во время войны и о встрече с японцами второго поколения на Филиппинах во время своего визита в страну в 2016 году.

В мае он был госпитализирован для обследования, а в июле – для начала нового лечения сердца. В ходе обследований перед началом лечения врачи обнаружили, что почётный император также страдал от наджелудочковой аритмии, характеризующейся учащенным пульсом. Ожидается, что лекарства улучшат и это состояние.

После выписки из больницы он старается поддерживать мышечную массу и здоровье, совершая прогулки и занимаясь спортом на уровне, не оказывающем негативного воздействия на сердце. Он также дважды в неделю продолжает свои исследования по классификации бычков в биологической исследовательской лаборатории в императорском дворце.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме