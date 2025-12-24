Префектура Миэ рассматривает прекращение найма иностранных граждан на государственные должности из соображений защиты конфиденциальной информации

Новости

Цу, префектура Миэ, 24 декабря 2025 года (Jiji Press) – администрация префектуры Миэ в центральной Японии рассматривает возможность прекратить найм граждан иностранных государств в целях защиты конфиденциальной информации, сообщили представители префектуры.

В префектуре выразили обеспокоенность возможной утечкой данных о сельскохозяйственном производстве и персональной информации жителей, особенно на фоне Закона КНР о национальной разведке, который обязывает граждан сотрудничать с разведывательными службами.

Префектура проведёт опрос в конце января, чтобы собрать мнения местных жителей, прежде чем принять окончательное решение по этому вопросу.

Администрация префектуры Миэ отменила требование японского гражданства для всех категорий должностей, за исключением некоторых, в 1999 финансовом году, чтобы содействовать участию иностранных граждан в общественной жизни. В настоящее время для граждан иностранных государств открыты 44 из 49 должностей, включая позиции в департаменте губернатора.

Согласно записям, с тех пор были приняты на работу 9 человек, в основном на специализированные должности врачей и медицинских сестёр. В настоящее время на медицинской должности работает один сотрудник с иностранным гражданством. Префектура намерена продолжить его трудоустройство, даже если требование о японском гражданстве будет введено.







