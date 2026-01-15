В сети опубликовали видеозапись барабанной сессии премьер-министра Японии Такаити и президента Южной Кореи Ли
Токио, 14 января (Jiji Press). Канцелярия премьер-министра Японии Такаити Санаэ опубликовала на платформе X видеозапись барабанной сессии премьер-министра, проведенной с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.
Во время встречи в городе Нара на западе Японии 13 января двое лидеров играли на барабанах под популярные песни, в том числе “Dynamite” южнокорейской бой-группы BTS и “Golden” из анимационного фильма “Kpop Demon Hunter”.
Когда Ли сказал, что ему было трудно держать ритм, Такаити, которая в школьные годы играла на барабанах в хэви-метал группе, похвалила его, сказав: «Ты отлично справился. Это потрясающе».
На встрече в прошлом году Ли сказал, что его мечта – играть на ударных.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]