Принц Хисахито впервые участвовал в новогодней придворной поэтической церемонии

Токио, 14 января (Jiji Press). Принц Хисахито впервые принял участие в японской новогодней поэтической церемонии утакай хадзимэ, которая проходила в императорском дворце в Токио. Он слагал стихи вместе с другими членами императорской семьи.

Церемония состоялась в дворцовом зале Мацу-но ма, где в традиционном ритме, как и сотни лет назад, читали стихи, сочинённые членами императорской семьи, приглашённым поэтом, судьями и отобранными участниками. Темой этого года стало слово мэй, «свет, яркость».

Принц Хисахито, единственный сын наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, который в прошлом году отметил своё совершеннолетие, впервые представил стихотворение и присутствовал на церемонии.

В своём стихотворении он описал восторг, который испытал, наблюдая вблизи стрекозу марутан ямма (Anaciaeschna martini) с синим узором, в поместье Акасака в Токио одним летним вечером в сумерках. Его интерес к насекомым, включая стрекоз, зародился еще в детстве. В настоящее время он учится в Колледже биологических наук Школы наук о жизни и окружающей среде Университета Цукуба.

На мероприятии император Нарухито в своём стихотворении размышлял о моменте перед рассветом в новогодний день, когда, присутствуя на императорском синтоистском обряде Сайтан-сай, он наблюдал за ярко сияющей на зимнем небе Венерой из коридора возле Касикодокоро, где почитается мифическая императорская прародительница Аматэрасу оомиками. В стихотворении он выразил, насколько глубоко его тронула красота Венеры, и какие чувства он испытывал, молясь о мире в наступающем году.

