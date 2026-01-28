Имена женщин-учёных, включая Юаса Тосико, будут высечены на Эйфелевой башне — 72 имени во Франции　

Новости

Париж, 27 января (Jiji Press) — Имена 72 женщин-учёных будут впервые высечены на Эйфелева башня. Об этом сообщила мэрия Парижа 26 января, опубликовав список отобранных кандидаток. Среди них — физик Юаса Тосико (1909–1980), которая на протяжении многих лет работала во Франции.

С момента завершения строительства башни в 1889 году на внешней стороне первого обзорного уровня золотыми буквами выгравированы имена 72 учёных. Все они — мужчины. Городские власти приняли решение дополнить этот перечень таким же числом женщин-учёных. По данным газеты Le Monde, после формального утверждения работы по нанесению имён могут начаться уже в следующем году. Мэр Парижа Анн Идальго заявила: «Пришло время отвести женщинам достойное место».

Юаса окончила Токийский университет литературы и науки (ныне Университет Цукуба) и в 1940 году, в возрасте 30 лет, переехала во Францию. Она занималась исследованиями в области ядерной физики и внесла значительный вклад в развитие научных и культурных связей между Японией и Францией. Юаса работала под руководством Жана Фредерика Жолио-Кюри — зятя Мария Кюри, имя которой также включено в список 72 женщин, чьи имена будут увековечены на башне.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]