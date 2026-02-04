Токийская полиция арестовала главу фирмы, оказывающей помощь при увольнении

Новости

Токио, 3 февраля (Jiji Press). Полиция Токио арестовала главу компании Albatross Co., предоставляющей широко известную услугу помощи в увольнении «Момури», и его жену, сотрудницу фирмы, по подозрению в том, что они за плату знакомили клиентов с адвокатами в нарушение закона об адвокатской деятельности.

Столичная полиция арестовала президента компании Albatross Танимото Синдзи, 37 лет, и его 31-летнюю жену Сиори. Компания, базирующаяся в Йокогаме, столице префектуры Канагава на востоке Японии, помогает клиентам увольняться с работы, сообщая от их имени работодателю о намерении уволиться.

Танимото и его жена подозреваются в том, что в июле-октябре 2024 года они познакомили шестерых человек с адвокатами за гонорары, хотя не имели для этого юридической квалификации. Оба подозреваемых, жители района Накано в Токио, отрицают обвинения, заявляя, что не считают свои действия нарушением закона об адвокатах.

По данным полиции, в число шести человек входят государственный служащий, не имеющий права на коллективные переговоры, и сотрудники компании, у которых были проблемы с работодателями, например, невыплата заработной платы.

Подозреваемые получали по 16 500 йен с каждого клиента в качестве комиссионных через партнёрские юридические фирмы. Эти выплаты производились либо в качестве платы за аутсорсинг, связанный с онлайн-рекламным бизнесом компании Albatross, либо в качестве финансовой поддержки ее профсоюза.

