Саммит Япония—США состоится 19 марта: Трамп выразил поддержку Такаити на выборах в Палату представителей

Вашингтон, 5 февраля (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент США Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу 19 марта в Белый дом. Об этом Трамп сообщил 5 февраля (по токийскому времени — 6 февраля) в публикации в социальной сети.

В своём сообщении Трамп также затронул предстоящие выборы в Палату представителей парламента Японии, голосование по которым состоится 8 февраля, и заявил о «полной и безоговорочной поддержке» премьер-министра. Он отметил, что подобное публичное выражение позиции со стороны действующего президента США в отношении конкретной стороны на японских национальных выборах является крайне редким.

Трамп подчеркнул, что с нетерпением ожидает визита Такаити Санаэ в Белый дом. Он упомянул сотрудничество двух стран в сфере безопасности, а также взаимодействие в торгово-экономической области, связанное с двусторонними тарифными переговорами, и высоко оценил деятельность премьер-министра и её коалиционного правительства.

Говоря о выборах, президент США заявил, что их исход «чрезвычайно важен для будущего Японии». Он охарактеризовал Такаити Санаэ как «сильного и мудрого лидера, искренне любящего свою страну», добавив, что она «никогда не подведёт японский народ».

Если визит состоится, он станет первым посещением США Такаити Санаэ после её вступления в должность. Личная встреча двух лидеров пройдёт впервые с октября прошлого года, когда Трамп посещал Японию. Администрация США рассматривает возможность приёма японского премьер-министра с почестями, близкими к государственному визиту. Ожидается проведение церемонии приветствия и официального ужина, а также участие Такаити Санаэ в мероприятиях, приуроченных к 250-летию основания Соединённых Штатов.







