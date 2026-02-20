Первый пакет японских инвестиций в США на сумму 5,5 трлн йен: газовая генерация, экспорт нефти и искусственные алмазы

Новости

Вашингтон, 18 февраля 2026 года (Jiji Press) — Правительства Японии и США объявили о согласовании первого пакета инвестиционных проектов в рамках обязательства Японии направить в американскую экономику 550 миллиардов долларов (около 84 триллионов йен). В первый пакет вошли три проекта — газовая тепловая электростанция, объект для экспорта нефти и производство искусственных алмазов. Совокупный объём инвестиций составит около 36 миллиардов долларов (около 5,5 триллиона йен). Интерес к участию в проектах выразили как минимум 16 японских компаний.

После своего возвращения к власти в январе прошлого года президент США Дональд Трамп предложил странам-торговым партнёрам снижение высоких пошлин в обмен на инвестиции в американскую экономику. Аналогичные обязательства приняли на себя и другие государства, в частности Южная Корея, однако Япония первой добилась конкретных результатов на уровне отдельных проектов.

Трамп написал в социальных сетях, что данная инициатива является «частью исторического торгового соглашения, которое возродит промышленную базу Америки, создаст рабочие места и укрепит национальную и экономическую безопасность». Он уточнил, что проекты реализуются в стратегических сферах нефти и газа в штате Техас, энергетики в штате Огайо и высокотехнологичных материалов в штате Джорджия.

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ в своём посте в X (бывший Twitter) выразила убеждение, что «совместное выстраивание Японией и США цепочек поставок укрепит узы между двумя странами» и будет способствовать взаимным выгодам. Такаити также отметила, что японские компании, выступая в роли поставщиков оборудования и инфраструктуры, смогут воспользоваться реализацией проектов для расширения продаж и бизнеса.

Крупнейшим из трёх проектов является совместное японско-американское строительство газовой тепловой электростанции в штате Огайо (Средний Запад). Объём инвестиций в этот объект составит около 33,3 миллиарда долларов (около 5,2 триллиона йен). Трамп назвал его «самым масштабным в истории». По данным министерства торговли США, мощность объекта составит 9,2 гигаватта, а проект возглавит SB Energy — подразделение SoftBank Group. При выходе на полную мощность станция сможет обеспечить электроэнергией около 7,4 миллиона домохозяйств. Интерес к участию выразили также Toshiba и другие компании. Электростанция будет снабжать энергией в том числе центры обработки данных для нужд искусственного интеллекта.

Второй проект предусматривает строительство глубоководного терминала для экспорта нефти в Мексиканском заливе у побережья штата Техас стоимостью около 2,1 миллиарда долларов (около 330 миллиардов йен). Участие в нём рассматривают Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Steel и другие компании. По оценке американского правительства, объект позволит обеспечить ежегодный экспорт нефти на сумму от 20 до 30 миллиардов долларов (от 3 до 4,6 триллиона йен).

Третий проект связан с производством искусственных алмазов, применяемых в том числе в производстве полупроводников, на объекте в штате Джорджия. Его стоимость оценивается приблизительно в 600 миллионов долларов (около 90 миллиардов йен). Интерес к закупкам продукции выразили Asahi Diamond Industrial и Noritake.





