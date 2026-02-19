Число китайских туристов, посетивших Японию в январе, сократилось на 60%

Новости

Токио, 18 февраля (Jiji Press). По оценкам, число туристов из материкового Китая, посетивших Японию в январе, сократилось на 60,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 385 300 человек, сообщила Национальная туристическая организация Японии.

Январское снижение ускорилось по сравнению с уменьшением на 45,3% в декабре, поскольку правительство Китая призывает своих граждан воздержаться от поездок в Японию после заявлений премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможной непредвиденной ситуации на Тайване.

Число посетителей из Гонконга также сократилось на 17,9%.

Общее число иностранных туристов сократилось на 4,9% до 3 597 500 человек, что стало первым снижением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с января 2022 года.

По странам и территориям наибольшее количество посетителей в Японию приехало из Южной Кореи – 1 176 000 человек, что на 21,6% больше, чем в предыдущем году. За ней следует Тайвань с 694 500 посетителями, что на 17% больше, чем в предыдущем году, а Китай занимает третье место. Из Соединённых Штатов приехало 207 800 посетителей, что на 13,8% больше, чем в предыдущем году.

