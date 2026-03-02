Впервые введено ограничение выработки в сети TEPCO — избыток электроэнергии из-за хорошей погоды
Токио, 2 марта 2026 года (Jiji Press) — Компания TEPCO Power Grid Inc., входящая в группу Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. и отвечающая за передачу и распределение электроэнергии, впервые ввела «ограничение выработки» — временное требование к производителям возобновляемой энергии, в том числе операторам солнечных и ветровых электростанций, приостановить генерацию.
Мера была введена в воскресенье, 1 марта, с 11:00 до 16:00, поскольку благодаря хорошей погоде выработка солнечной энергии значительно увеличилась, тогда как спрос оказался ниже прогнозируемого, в результате чего возникла вероятность избытка электроэнергии. На пике ограничение снизило суммарную выработку на 1,84 млн кВт. Нарушение баланса спроса и предложения электроэнергии может привести к масштабным отключениям.
Девять других японских энергетических компаний уже прибегали к подобной мере ранее, однако группа TEPCO, снабжающая электроэнергией регион с высоким уровнем потребления — прежде всего столичный район Токио, — вводила её впервые.
