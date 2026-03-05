[Видео] Префектуры Иватэ, Мияги и Фукусима: 15 лет после Великого восточно-японского землетрясения

Новости

11 марта исполнится 15 лет со дня Великого восточно-японского землетрясения и цунами, вызвавшего аварию на атомной электростанции «Фукусима-1». Ландшафт разрушенных районов меняется ежедневно. Город Офунато в префектуре Иватэ пострадал от цунами, а затем в феврале прошлого года дважды – от крупного лесного пожара. Бывшее здание управления по предотвращению стихийных бедствий в городе Минамисанрику, префектура Мияги, сохранилось как реликвия катастрофы, хранящая воспоминания о том времени. В видео мы проследили за меняющимся ландшафтом и текущим состоянием трёх префектур – Иватэ, Мияги и Фукусима, АЭС «​​Фукусима-1», где всё еще ведутся работы по выводу из эксплуатации, и городов, куда начали возвращаться жители. [Видеоцентр Jiji Press]

Статьи по теме