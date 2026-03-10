Shin-Etsu Chemical инвестирует 3,4 млрд долларов в расширение производственных мощностей в СШАShin-Etsu Chemical инвестирует 3,4 млрд долларов в расширение производственных мощностей в США

Новости

Токио, 6 марта (Jiji Press) — Японская химическая компания Shin-Etsu Chemical Co. объявила, что инвестирует около 3,4 млрд долларов (порядка 530 млрд йен) в США для расширения производственных мощностей по выпуску сырья для поливинилхлорида (ПВХ), используемого, в частности, в трубах водоснабжения и канализации, а также каустической соды. Компания построит два новых завода, чтобы создать стабильную систему производства исходных материалов.

Американская дочерняя компания Shintech Inc. построит на принадлежащей ей промышленной площадке в штате Луизиана завод по производству этилена — ключевого сырья для ПВХ, а также завод по производству винилхлорида (мономера), промежуточного продукта переработки этилена. Завершить строительство планируется к концу 2030 года.

После завершения строительства годовые производственные мощности Shintech увеличатся на 625 000 тонн по этилену, на 500 000 тонн по винилхлориду (мономеру) и на 310 000 тонн по каустической соде.

По оценке Shin-Etsu Chemical, мировой спрос на ПВХ, считающийся более экологичным по сравнению с другими массовыми пластиками, будет расти в жилищном строительстве и инфраструктурных проектах. Ожидается также рост спроса на каустическую соду со стороны отраслей, связанных с аккумуляторами и критически важными полезными ископаемыми.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]